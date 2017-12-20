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Gemikonağı'nda bıçaklar konuştu...

Gemikonağı’nda dün akşam iki kişi, tartıştıkları bir kişiyi bıçakla yaraladı.

20/12/2017

Gemikonağı'nda bıçaklar konuştu...
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Gemikonağı’nda dün akşam iki kişi, tartıştıkları bir kişiyi bıçakla yaraladı.

Polis, Ö.Ç.(E-20) ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkeğin, aralarında tartıştıkları Kudkwashe Chinare’ye elleri ve ayaklarıyla vurarak darp ettiğini, ardından kimliği bilinmeyen kişinin tasarrufundaki bıçakla Kudkwashe Chinare’nin her iki bacağını da yüzeysel olarak yaraladı.

Ö.Ç. tutuklanırken polis olaya karışan diğer kişiyi arıyor.



TAGS: gemikonağı, bıçak
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