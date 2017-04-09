Gemikonağı’nda bıçaklı kavga!

Gemikonağı’nda bir barda müşterilerle güvenlik görevlisi arasında çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir barın girişinde J.O.O. (E-22) ve H.S.(E-22) kendilerini içeri almayan barın güvenlik görevlisi E.J.M. (E-28) ile kavga etti.

Kavga sırasında J.O.O. tasarrufunda bulundurduğu sivri uçlu bıçağı E.J.M.’nin sol kol kısmına, E.J.M.’de, J.O.O.’nun elinde bulundurduğu bıçağı elinden alıp, J.O.O.’nun sağ ve sol ayak baldırlarına saplamak suretiyle birbirlerini yaraladılar. E.JM. ve J.O.O tutuklandı.

ZİYNET EŞYASI ÇALAN 2 KİŞİ 3 GÜN SONRA TUTUKLANDI



Lefkoşa’da R.B. (E-29 ) ve R.G.(E-30), Nadire Şenkayalar’ın evine girerek muhtelif ziynet eşyası çaldılar.

Hırsızlar olaydan 3 gün sonra 7 Nisan’da Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandılar.

ERCAN’DA GÜMRÜĞÜ ÖDENMEMİŞ MAL TASARUFUNDAN 2 KİŞİYE İŞLEM



Ercan Havalimanı’nda E.K’nın (E-39) yurtdışından yanında getirdiği dokuz diz üstü bilgisayarı, iki bilgisayar ana kartı, 20 hard disk, iki işlemci, iki ekran kartı, on güvenlik kamerası, yedi network serveri ile bu cihazlara ait muhtelif aksamlarını gümrüğe beyan etmediği tespit edildi.

E.K ve konuyla ilgisi görülen S.A. (E-46) hakkında yasal işlem başlatıldı.