HABER KIBRIS

Gemikonağı’nda iş kazası: 1 kişi ağır yaralı!

06/10/2017

Gemikonağı’nda iş kazası: 1 kişi ağır yaralı!
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Gemikonağı’nda meydana gelen iş kazasında 41 yaşındaki İsa Yurtsever ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; Gemikonağı’nda Durukan inşaat şirketi tarafından yapımı devam etmekte olan yurt binasının damında izalosyon işleri yapan Rıfat Özerman ltd isimli şirkette çalışan 41 yaşındaki İsa Yurtsever dengesini kaybederek, yaklaşık 9 metre yükseklikten toprak zemine düşerek ağır yaralandı.

İsa Yurtseven, kaldırıldığı Lekoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol ayak bileğinde kırık teşhisi ile ameliyata alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



TAGS: İsa Yurtsever, haber, kıbrıs
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