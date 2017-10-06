Gemikonağı’nda iş kazası: 1 kişi ağır yaralı!

Gemikonağı’nda meydana gelen iş kazasında 41 yaşındaki İsa Yurtsever ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; Gemikonağı’nda Durukan inşaat şirketi tarafından yapımı devam etmekte olan yurt binasının damında izalosyon işleri yapan Rıfat Özerman ltd isimli şirkette çalışan 41 yaşındaki İsa Yurtsever dengesini kaybederek, yaklaşık 9 metre yükseklikten toprak zemine düşerek ağır yaralandı.

İsa Yurtseven, kaldırıldığı Lekoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol ayak bileğinde kırık teşhisi ile ameliyata alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.