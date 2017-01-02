Gemikonağı’nda olaylı gece! Alkol aldı mekanı dağıttı

Gemikonağı’nda faaliyet gösteren “Efgalitto Bar” isimli eğlence mekanında bir kişi olay çıkardı.

Polisten alınan bilgiye göre, Efgalitto Bar isimli iş yeri içerisinde müşteri olarak bulunan O.Ö. (E-55), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, müşterilere rahatsızlık verdiği gerekçesiyle mekânı terk etmesi konusunda kendisini uyaran İdris ORAL’a sinirlenerek, olay çıkardı.

Söz konusu şahıs aracından aldığı tornavida ile barın giriş kısmındaki üç adet camı, iki adet alüminyum çıtayı, bar içerisindeki muhtelif bardakları ve içki şişelerini kırmak suretiyle kasti hasara uğratmış ayrıca dışarıda park halinde bulunan İdris ORAL’a ait aracın sol arka çamurluk kısmına tekme atmak suretiyle hasara uğrattı. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



