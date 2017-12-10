Oyuncu Hazal Şenel 'Bahtiyar Ölmez' dizisinin çekimlerinden sonra özel şoförüyle birlikte evine giderken zincirleme trafik kazasına karıştı. Bir anda 5 -6 aracın birbirine çarpmasıyla meydana gelen kazada genç oyuncu ölümden döndü.

Yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Şenel; 'Dün set dönüşü kaza geçirdik. Herkes bilir, söyler; emniyet kemeri şart! Ben ilk defa böyle bir ola yaşadım ve ne kadar hayati olduğunu tecrübe ettim. ‘Ama kısa yol, şurası zaten’ vs. deyip takmamazlık yapmayın. Çünkü siz kurallara uyabilirsiniz ama diğer seçenekleri de unutmamak gerekiyor. Arayan, merak eden herkese teşekkür ederim. İyim çok şükür.’ açıklamasını yaptı