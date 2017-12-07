Genç şarkıcının görüntüsü olay oldu! O kaçtı muhabirler kovaladı

Genç şarkıcı Iggy Azalea, son bir buçuk yıldır kalçasının görüntüsüyle gündemden hiç düşmüyor.

27 yaşındaki şarkıcı önceki akşam da Batı Hollywood'da çıktığı gece gezmesinde görüntülendi. Sırt ve göğüs dekoltesiyle dikkat çeken dar bir elbise giyen Azalea'nın görüntüsü, kalçasına implant yaptırdığı iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.

Bir süre fotoğrafçıların görüntü almasına izin veren Azalea, daha sonra aracına binerek evine doğru yola koyuldu.

Daha önce göğüslerini büyüttüğünü, burnunu düzelttirdiğini açıklayan Azalea, kalça estetiği yaptırdığına ilişkin iddiaları ise her seferinde kesin bir dille yalanlıyor.

Iggy Azalea, kalçasını büyüttüğü söylentilerine "Düzenli olarak egzersiz yapıyorum. Ayrıca canımın istediği her şeyi yemiyorum. Bunun sonucunda da belimin inceliğini koruyorum.

Bu şekilde kalçam da olduğundan iri görünüyor" diyerek cevap vermişti.