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Genç Yapı Market'ten Günün Fırsat Ürünü
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04/10/2017
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TAGS:
genç yapı market
,
Genç Yapı Market
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Turkcell, yeni akıllı telefonu T80’i Kuzey Kıbrıs’a taşıdı. T serinin ‘en zeki ve en akıllısı’ T80, avantajlı fiyatla akıllı telefona sahip olmak isteyenlere önemli bir seçenek sunuyor...
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BiP’ten yaz sürprizi
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Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, BiP indiren herkese hediye 1 GB internet ve 5 arkadaşını BiP’le tanıştıranlara da hediye 5 GB internet hediye edildiği belirtildi.
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