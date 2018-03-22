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Genç Yetenekler Orkestrası ODTÜ’de Sahne Alıyor

22/03/2018

Genç Yetenekler Orkestrası ODTÜ’de Sahne Alıyor
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Limasol Türk Kooperatif  Bankası’nın yan kuruluşu olan  Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun destek verdiği  Genç Yetenekler  Orkestrası , 23 Mart Cuma  günü  saat 11.00’de  ODTÜ Büyük Salonda konser verecektir.

Dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin yorumlanacağı konserde  çok seslilik  üzerine de  sohbetler gerçekleşecektir.  45 yetenekli, genç müzisyenden oluşan orkestranın yönetmeni Ersin Kaşif, bu konser için çok iyi hazırlandıklarını; gençlere çok sesliliği müzikle öğretmeyi hedeflediklerini ayrıca  klasik müziği daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.  

Bölgede bulunan farklı okulların öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşecek olan konserin bir ilk olduğunu ve ardından farklı şehirlerde farklı dinleyici kitlelerine yönelik  konserlerin devam edeceğini  belirttiler.

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TAGS: Genç Yetenekler Orkestrası
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