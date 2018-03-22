Genç Yetenekler Orkestrası ODTÜ’de Sahne Alıyor

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun destek verdiği Genç Yetenekler Orkestrası , 23 Mart Cuma günü saat 11.00’de ODTÜ Büyük Salonda konser verecektir.

Dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin yorumlanacağı konserde çok seslilik üzerine de sohbetler gerçekleşecektir. 45 yetenekli, genç müzisyenden oluşan orkestranın yönetmeni Ersin Kaşif, bu konser için çok iyi hazırlandıklarını; gençlere çok sesliliği müzikle öğretmeyi hedeflediklerini ayrıca klasik müziği daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Bölgede bulunan farklı okulların öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşecek olan konserin bir ilk olduğunu ve ardından farklı şehirlerde farklı dinleyici kitlelerine yönelik konserlerin devam edeceğini belirttiler.