Gençler umut saçıyor
CTP Gençlik Örgütü dün Lefkoşa’da Lefkeliler Hanı’nda “Gençlik varsa umut var” sloganıyla Kıbrıslı Grupların sahne aldığı konser organize etti
24/12/2017
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, “Gençlik varsa umut var” sloganı ile dün Lefkoşa’da konser etkinliği düzenledi.
Duygu ALAN/Havadis
Lefkeliler Hanı Meydanı’nda 12.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte Ahmet Evan, Tetra, Niyal Öztürk, Eril Cambaz, Serdar Tuksal, Çağdaş Aydaş ve Zeki Karahanoğlu sahne aldı.
Halkın yoğun katılımı ile gerçekleşen konser etkinliğinde sahne alan sanatçılar performansları ile göz doldurdu.
CTP Gençlik Örgütü’nün dün düzenlediği konser etkinliğini CTP milletvekili adaylarından bazı isimler de izledi.