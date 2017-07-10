Gençlerin hayatını karartan tehlike!

Ülkede artan ve değişen nüfusun da etkisiyle uyuşturucu suçlarından ciddi bir artış yaşandı. Bonzai can almaya devam ederken, 8 yılda 2 bini aşkın kişi uyuşturucu suçu nedeniyle tutuklandı

8 KİŞİ CAN VERDİ: Polis istatistiklerine göre her yıl yeni bir uyuşturucu türün KKTC’de piyasaya sürülüyor. En tehlikeli uyuşturucu olarak bilinen Bonzai ilk olarak 2011’de KKTC’de görüldü. O günden bugüne ise 8 kişinin canına mal oldu

ÖĞRENCİLER: Polisin istatistiklerine göre, 2008 yılında 32 öğrenci uyuşturucu ile yakalanırken, 2009 yılında 41, 2010 yılında 19, 2011 yılında 48, 2012 yılında 51, 2013 yılında 43, 2014 yılında 46, 2015 yılında 54, 2016 yılında 88 ve 2017 yılının ilk 6 ayında 64 öğrenci uyuşturucu ile yakalandı

8 BUÇUK YILDA 2 BİN 979 SANIK: Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aynı sürede uyuşturucu suçuna karışan binlerce kişi aleyhinde dosya hazırladı. Son 9 buçuk yılda uyuşturucu ve bağlantılı suçlardan mahkemeye sevke edilen sanık sayısı 2 bin 979 oldu

Devrim DEMİR-HAVADİS

Artan nüfus ve nüfus içindeki yabancı öğrenci sayısındaki yükseliş, KKTC’de uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarında adeta patlamaya neden oldu.

Polis Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla daha etkin bir mücadele için, reorganizasyona giderek ayrı bir birim oluşturdu. 2005 yılında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün kurulması ile polisin, bu yöndeki suçların önlenmesindeki başarısı da arttı.

9 yıllık uyuşturucu rakamları

Uyuşturucu suçlarından yakalanan kişi sayısı ve polisin ele geçirdiği uyuşturucu miktarı da her geçen yıl artıyor. Son 9 yıl içinde uyuşturucudan yargı önüne çıkarılan en fazla sanık sayısı 2016 yılında kayıtlara geçti.

Polis 402 sanığı uyuşturucu ile ilgili suçlardan yargı önüne çıkardı. Polis istatistiklerine yansıyan bir diğer dikkat çekici veri de, son 9 buçuk yılda hızlı bir şekilde artış gösteren Hint keneviri 2012 yılında 28 kg olarak ele geçirildi.

Her yıl yeni bir tür

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün istatistiklerine göre, uyuşturucu piyasası hızlı bir değişim gerçekleştiriyor.

Her geçen yıl yeni bir uyuşturucu türü KKTC piyasasına da sürülüyor.

Örneğin bonzai olarak bilinen Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu polisin envanterine 2011 yılında girdi.

Son yıllarda ise polis 2008 yılında Kodeine türü uyuşturucu madde, 2013 yılında Pıperazine hap, 2015 yılında Methamphetamine hap gibi yeni uyuşturucu türlerini daha fazla ele geçirmeye başladı.

En tehlikeliler

Ülkemizde kullanımı ciddi boyutlara ulaşan ve bir türlü önüne geçilemeyen Bonzai birçok gencin hayatlarının yok olmasına sebep oluyor.

Dünyanın birçok yerinde en tehlikeli uyuşturucu kategorisine giren Bonzai, KKTC’de görülmeye başladığı 2011 yılından bugüne kadar polis KKTC’de 32 kg 65 gr Bonzai ele geçirdi. Aynı sürede bonzai kullanımı sonucu 8 kişi ise yaşamını yitirdi.

Öğrenciler uyuşturucu ile yakalanıyor

Üniversite öğrenimi için KKTC’ye gelen yabancı öğrenciler de uyuşturucu tacirleri için potansiyel müşteri.

Polisin istatistiklerine göre, ülkeye 2008 yılında 32 öğrenci uyuşturucu ile yakalanırken, 2009 yılında 41, 2010 yılında 19, 2011 yılında 48, 2012 yılında 51, 2013 yılında 43, 2014 yılında 46, 2015 yılında 54, 2016 yılında 88 ve 2017 yılının ilk 6 ayında 64 öğrenci uyuşturucu ile yakalandı.

İşte yıllara göre yakalanan uyuşturucu ve mahkemeye çıkarılan sanık sayıları:

2008 yılı

Hint keneviri: 9kg 834 gr

Eroin: 5kg37 gr

Ham afyon: 1kg. 433 gr

Kokain: 111gr

MDMA: 48gr

Kodeine: 43mg

Ecstasy hap:6874 adet

Hint keneviri bitkisi: 360 kök

Toplam sanık sayısı: 246

2009 yılı

Hint keneviri: 16kg 612 gr

Ham afyon: 1kg. 911 gr

Methamphetamine: 254 gr

Eroin: 10gr

MDMA: 93 mg

Ecstasy hap:378 adet

Hint keneviri bitkisi: 219 kök

Toplam sanık sayısı:264

2010 yılı

Hint keneviri: 8kg 389 gr

Eroin: 405gr

Ham afyon: 6gr

Methamphetamine:705 mg

Kokain: 17gr

Ecstasy hap:343 adet

Hint keneviri bitkisi: 90 kök

Toplam sanık sayısı: 162

2011 yılı

Hint keneviri:13kg 529 gr

Sentetik Cannabinoid: 3kg 137 gr

Eroin:321gr

Kokain: 205gr

Amfetamine: 88 gr

Ecstasy hap:2192 adet

Hint keneviri bitkisi: 277 kök

Methadone hap: 25 adet

Haş haş bitkisi: 216 kök

Toplam sanık sayısı: 282

2012 yılı

Hint keneviri:27kg 987 gr

Sentetik Cannabinoid: 3kg 421 gr

Eroin:577 gr

Ham afyon: 1 kilo 406 gr

Kokain: 2gr

Amfetamine: 374 mg

Methylone: 345 mg

Ecstasy hap:139 adet

1-(4 Cglorophenyl hap): 1 adet

Hint keneviri bitkisi: 30 kök

Toplam sanık sayısı: 319

2013 yılı

Sentetik Cannabinoid: 5 kg 897 gr

Eroin: 930gr

Hint keneviri: 824 gr 628 mg

Kokain: 16 gr

MDMA: 264 mg

Methamphetamine: 43 mg

Ecstasy hap: 147 adet

Piperazine hap: 9 adet

Hint keneviri bitkisi: 1190 kök

Toplam sanık sayısı: 325

2014 yılı

Sentetik Cannabinoid: 5 kg 576 gr

Hint keneviri: 1 kg 551 gr

Kokain: 19 gr

MDMA: 144 mg

Eroin: 2 kg 182 gr

Ecstasy hap:621 adet

LSD: 3adet pulda LSD varlığı

Hint keneviri bitkisi: 161 kök

Toplam sanık sayısı:365

2015 yılı

Sentetik Cannabinoid: 9kg 388gr

Hint keneviri: 1 kg 612 gr

Kokain: 482 gr

MDMA: 6 gr

Eroin: 482 gr

Methamphetamine: 2 gr

Ham afyon: 270 mg

Ecstasy hap:297 adet

LSD: 18 mg ağırlığındaki kâğıtta LSD varlığı

Hint keneviri bitkisi: 139 kök

Toplam sanık sayısı:352

2016 yılı

Sentetik Cannabinoid: 3 kg 356 gr

Hint keneviri: 9 kg 356 gr

Kokain: 112 gr

MDMA: 21 gr

Eroin: 7 gr

Ecstasy hap:1905 adet

LSD: 76 mg ağırlığındaki kâğıtta LSD varlığı

Buprenerphine ve Naloxone hap: 20 adet

Hint keneviri bitkisi: 123 kök

Toplam sanık sayısı:402

1 Ocak-20 Haziran 2017

Hint keneviri: 9 kg 609 gr

Sentetik Cannabinoid: 1kg 883 gr

Eroin: 604 gr

Kokain: 243 gr

Ham afyon: 40 gr

Ectasy hap: 7445 adet

LSD: 3 adet pulda LSD varlığı

Hint keneviri bitkisi: 684 kök

Toplam sanık sayısı: 262