Gençlerin hayatını karartan tehlike!
10/07/2017
Ülkede artan ve değişen nüfusun da etkisiyle uyuşturucu suçlarından ciddi bir artış yaşandı. Bonzai can almaya devam ederken, 8 yılda 2 bini aşkın kişi uyuşturucu suçu nedeniyle tutuklandı
8 KİŞİ CAN VERDİ: Polis istatistiklerine göre her yıl yeni bir uyuşturucu türün KKTC’de piyasaya sürülüyor. En tehlikeli uyuşturucu olarak bilinen Bonzai ilk olarak 2011’de KKTC’de görüldü. O günden bugüne ise 8 kişinin canına mal oldu
ÖĞRENCİLER: Polisin istatistiklerine göre, 2008 yılında 32 öğrenci uyuşturucu ile yakalanırken, 2009 yılında 41, 2010 yılında 19, 2011 yılında 48, 2012 yılında 51, 2013 yılında 43, 2014 yılında 46, 2015 yılında 54, 2016 yılında 88 ve 2017 yılının ilk 6 ayında 64 öğrenci uyuşturucu ile yakalandı
8 BUÇUK YILDA 2 BİN 979 SANIK: Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aynı sürede uyuşturucu suçuna karışan binlerce kişi aleyhinde dosya hazırladı. Son 9 buçuk yılda uyuşturucu ve bağlantılı suçlardan mahkemeye sevke edilen sanık sayısı 2 bin 979 oldu
Devrim DEMİR-HAVADİS
Artan nüfus ve nüfus içindeki yabancı öğrenci sayısındaki yükseliş, KKTC’de uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarında adeta patlamaya neden oldu.
Polis Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla daha etkin bir mücadele için, reorganizasyona giderek ayrı bir birim oluşturdu. 2005 yılında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün kurulması ile polisin, bu yöndeki suçların önlenmesindeki başarısı da arttı.
9 yıllık uyuşturucu rakamları
Uyuşturucu suçlarından yakalanan kişi sayısı ve polisin ele geçirdiği uyuşturucu miktarı da her geçen yıl artıyor. Son 9 yıl içinde uyuşturucudan yargı önüne çıkarılan en fazla sanık sayısı 2016 yılında kayıtlara geçti.
Polis 402 sanığı uyuşturucu ile ilgili suçlardan yargı önüne çıkardı. Polis istatistiklerine yansıyan bir diğer dikkat çekici veri de, son 9 buçuk yılda hızlı bir şekilde artış gösteren Hint keneviri 2012 yılında 28 kg olarak ele geçirildi.
Her yıl yeni bir tür
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün istatistiklerine göre, uyuşturucu piyasası hızlı bir değişim gerçekleştiriyor.
Her geçen yıl yeni bir uyuşturucu türü KKTC piyasasına da sürülüyor.
Örneğin bonzai olarak bilinen Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu polisin envanterine 2011 yılında girdi.
Son yıllarda ise polis 2008 yılında Kodeine türü uyuşturucu madde, 2013 yılında Pıperazine hap, 2015 yılında Methamphetamine hap gibi yeni uyuşturucu türlerini daha fazla ele geçirmeye başladı.
En tehlikeliler
Ülkemizde kullanımı ciddi boyutlara ulaşan ve bir türlü önüne geçilemeyen Bonzai birçok gencin hayatlarının yok olmasına sebep oluyor.
Dünyanın birçok yerinde en tehlikeli uyuşturucu kategorisine giren Bonzai, KKTC’de görülmeye başladığı 2011 yılından bugüne kadar polis KKTC’de 32 kg 65 gr Bonzai ele geçirdi. Aynı sürede bonzai kullanımı sonucu 8 kişi ise yaşamını yitirdi.
Öğrenciler uyuşturucu ile yakalanıyor
Üniversite öğrenimi için KKTC’ye gelen yabancı öğrenciler de uyuşturucu tacirleri için potansiyel müşteri.
Polisin istatistiklerine göre, ülkeye 2008 yılında 32 öğrenci uyuşturucu ile yakalanırken, 2009 yılında 41, 2010 yılında 19, 2011 yılında 48, 2012 yılında 51, 2013 yılında 43, 2014 yılında 46, 2015 yılında 54, 2016 yılında 88 ve 2017 yılının ilk 6 ayında 64 öğrenci uyuşturucu ile yakalandı.
İşte yıllara göre yakalanan uyuşturucu ve mahkemeye çıkarılan sanık sayıları:
2008 yılı
Hint keneviri: 9kg 834 gr
Eroin: 5kg37 gr
Ham afyon: 1kg. 433 gr
Kokain: 111gr
MDMA: 48gr
Kodeine: 43mg
Ecstasy hap:6874 adet
Hint keneviri bitkisi: 360 kök
Toplam sanık sayısı: 246
2009 yılı
Hint keneviri: 16kg 612 gr
Ham afyon: 1kg. 911 gr
Methamphetamine: 254 gr
Eroin: 10gr
MDMA: 93 mg
Ecstasy hap:378 adet
Hint keneviri bitkisi: 219 kök
Toplam sanık sayısı:264
2010 yılı
Hint keneviri: 8kg 389 gr
Eroin: 405gr
Ham afyon: 6gr
Methamphetamine:705 mg
Kokain: 17gr
Ecstasy hap:343 adet
Hint keneviri bitkisi: 90 kök
Toplam sanık sayısı: 162
2011 yılı
Hint keneviri:13kg 529 gr
Sentetik Cannabinoid: 3kg 137 gr
Eroin:321gr
Kokain: 205gr
Amfetamine: 88 gr
Ecstasy hap:2192 adet
Hint keneviri bitkisi: 277 kök
Methadone hap: 25 adet
Haş haş bitkisi: 216 kök
Toplam sanık sayısı: 282
2012 yılı
Hint keneviri:27kg 987 gr
Sentetik Cannabinoid: 3kg 421 gr
Eroin:577 gr
Ham afyon: 1 kilo 406 gr
Kokain: 2gr
Amfetamine: 374 mg
Methylone: 345 mg
Ecstasy hap:139 adet
1-(4 Cglorophenyl hap): 1 adet
Hint keneviri bitkisi: 30 kök
Toplam sanık sayısı: 319
2013 yılı
Sentetik Cannabinoid: 5 kg 897 gr
Eroin: 930gr
Hint keneviri: 824 gr 628 mg
Kokain: 16 gr
MDMA: 264 mg
Methamphetamine: 43 mg
Ecstasy hap: 147 adet
Piperazine hap: 9 adet
Hint keneviri bitkisi: 1190 kök
Toplam sanık sayısı: 325
2014 yılı
Sentetik Cannabinoid: 5 kg 576 gr
Hint keneviri: 1 kg 551 gr
Kokain: 19 gr
MDMA: 144 mg
Eroin: 2 kg 182 gr
Ecstasy hap:621 adet
LSD: 3adet pulda LSD varlığı
Hint keneviri bitkisi: 161 kök
Toplam sanık sayısı:365
2015 yılı
Sentetik Cannabinoid: 9kg 388gr
Hint keneviri: 1 kg 612 gr
Kokain: 482 gr
MDMA: 6 gr
Eroin: 482 gr
Methamphetamine: 2 gr
Ham afyon: 270 mg
Ecstasy hap:297 adet
LSD: 18 mg ağırlığındaki kâğıtta LSD varlığı
Hint keneviri bitkisi: 139 kök
Toplam sanık sayısı:352
2016 yılı
Sentetik Cannabinoid: 3 kg 356 gr
Hint keneviri: 9 kg 356 gr
Kokain: 112 gr
MDMA: 21 gr
Eroin: 7 gr
Ecstasy hap:1905 adet
LSD: 76 mg ağırlığındaki kâğıtta LSD varlığı
Buprenerphine ve Naloxone hap: 20 adet
Hint keneviri bitkisi: 123 kök
Toplam sanık sayısı:402
1 Ocak-20 Haziran 2017
Hint keneviri: 9 kg 609 gr
Sentetik Cannabinoid: 1kg 883 gr
Eroin: 604 gr
Kokain: 243 gr
Ham afyon: 40 gr
Ectasy hap: 7445 adet
LSD: 3 adet pulda LSD varlığı
Hint keneviri bitkisi: 684 kök
Toplam sanık sayısı: 262