Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu görevden alındı

Gulamkadir’le ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın imzasını taşıyan üçlü kararname, Resmi Gazete’de yayımlanarak, 14 Mart’tan itibaren yürürlüğe girdi.

Daha önce Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürlüğü görevini yapan Ahmet Muratoğlu, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne atandığı için bu mevki boşalmıştı.

Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne ise Başak Ekenoğlu atandı. Ekenoğlu’nun görevi dünden itibaren başladı.

Öte yandan 17 Mayıs 2016’da Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne atanan Arif Sonuç ve 16 Mayıs 2016’dan beri Gençlik Dairesi Müdürü olan Gencay Eroğlu, 14 Mart itibarıyla görevlerinden alındı.