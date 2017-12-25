HABER KIBRIS

Gençlik Gücü havalandı

25/12/2017

Gençlik Gücü havalandı
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Gençlik Gücü konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova’yı William’ın kaydettiği tek golle devirerek tehlikeli gölgeden uzaklaştı. Son galibiyetini 9. haftada alan Yeşilova’nın kazanamama serisi ise 5 maça çıktı

K-PET Süper Lig’in 14. haftasında Gençlik Gücü konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova’yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada başkent ekibine 3 puanı getiren tek golü 22. dakikada William kaydetti. Bu sonuçla GG puanını 17 yaptı ve tehlikeli bölgeden uzaklaşarak rakibinin de sıralamada üstüne çıkarken son haftalardaki kötü gidişi durduramayan Yeşilova 16 puanda kaldı.

Gol: Dk.22 William (G. Gücü)



TAGS: Gençlik Gücü
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