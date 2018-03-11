Gençlik Gücü soluklandı: 4-0

Ligden direkt küme düşecek ikinci takım konumunda bulunan Yeni Boğaziçi’ni 4-0 mağlup eden Gençlik Gücü rakibi ile puan farkını 8’e yükselterek iyice rahatladı ve Play-Out’tan kurtulma adına da umutlarını arttırdı

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Fatih Bardakçıoğlu, Hüseyin Özaşık

Gençlik Gücü: Ferhat, Hakan, Ali, Ndue (Dk.79 Orhan), Uğur, Özcan (Dk.88 Derviş), Hüseyin, Sezgin (Dk.83 Akın), Debola, Mamadou, Gökhan

Yeni Boğaziçi: Ersoy, İsmail, Haşim, Gueye Ousmane, Ramadan, Armond (Dk.36 Tugay) (Dk.75 Hüseyin), Mehmet Çağakan (Dk.60 Kemal), Talat, Ahmet, Keita Ousmane, Burçin

Goller: Dk.33-70 Ndue, Dk.66 Mamadou, Dk.85 Akın (G.Gücü)

K-Pet Süper Lig’e tutunma mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında ev sahibi Gençlik Gücü ikinci devrede bulduğu gollerle 4-0’lık skorla farklı galibiyete imza attı ve Yeni Boğaziçi’ni tehlikeli bölgede bıraktı. GG’ye galibiyeti getiren golleri Ndue (2), mamadou ve Akın kaydetti. Bu sonuçla GG puanını 26 yaparak Play-Out’tan kurtulma umutlarını sürdürdü Yeni Boğaziçi ise 18 puanla düşme hattında kaldı.

Önemli anlar:

Dk.33: Debola soldan taşıdığı topla ceza sahasına girdi. Son çizgiden topu kale sahasına gönderdi. İyi takip eden Ndue kontrol edip vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk devre 1-0 sona erdi.

Dk.66: Mamadou sağdan ceza sahasına girerken orta şut karışımı vurdu falso alan top kaleci Ersoy’un üzerinden filelere gitti: 2-0.

Dk.70: Debola ceza sahası içerisinde kaleci Ersoy’dan kurtuldu vuruşunda savunma yatarak topu önledi. Debola önüne düşen topu Ndue’ye verdi ve Ndue boş kaleye topu gönderdi: 3-0.

Dk.73: Yeni Boğaziçi’nden Ramadan’ın yaklaşık 25 metreden çok sert vuruşunda top üst direğin bir karış üzerinden dışarı gitti.

Dk.81: Mamadou savunma arkasına sarktı. Ersoy ile karşı karşıya kaldı. Ersoy’u geçmek istedi ancak kaleci Ersoy yatarak topu elleriyle tokatladı.

Dk.85: Yine Debola savunma arkasına topu gönderdi. Ceza sahası sağındaki Akın’ın yerden vuruşunda top Ersoy’un bakışları arasında filelere gitti ve maçın skorunu belirledi: 4-0.

FOTOĞRAFLAR: AHMET ÖZSOY -HAVADİS