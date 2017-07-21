Genlerden gelen dostluk

BİLİM insanları kurtların aksine insanlarla sıkı iletişim içindeki köpeklerin bu özelliklerinin genetik farklılıkla ilişkili olabileceğini düşünüyor. Bir grup ABD’li uzmanın yaptığı ve sonuçları “Science Advances” dergisinde çıkan araştırma, köpeklerin “Williams-Beuren sendromu” denilen ve insanlarda da görülen bir tür kromozom değişikliğine sahip olduğunu gösterdi.



EVCİLLEŞTİREN GEN

Köpek DNA’sındaki çeşitli bölümlerin sosyal davranış değişiklikleriyle bağlantılı olduğunu gözlemleyen bilim insanlarına göre Williams-Beuren sendromu, köpeklerin evcilliğinde önemli bir rol oynuyor. Williams-Beuren sendromunda “transpozon” olarak bilinen genetik eklentiler, köpeklerin fiziksel temas, yardım ve bilgi arayışıyla insanlara yaklaşmasını sağlıyor.