George Clooney, 14 arkadaşına 1’er milyon dolar hediye etmiş

Gençlik yıllarında kendisine çok yardımları dokunan ve dostluk ettiği 14 erkek arkadaşını 2013 yılının Eylül ayında evine yemeğe davet eden Clooney onlara hayatlarının sürprizini yaptı. Yemek masasının etrafına yerleştirilmiş 14 sandalyenin üzerine özel tasarım çantalar koyan George Clooney bu çantaların içine 1 milyon dolarlık çekler koydu. 56 yaşındaki aktörün ortağı ve yakın arkadaşının bir dergiye yıllar sonra verdiği bir röportajla ortaya çıkan bu pahalı jest, Clooney’nin dostluğa ve arkadaşlarına ne kadar önem verdiğini bir kez daha ortaya koydu.

VERGİSİ ÖDENMİŞ

Arkadaşlarına yaptığı konuşmada; “Dinleyin, sizlerin benim için ne ifade ettiğinizi ve hayatımda ne kadar çok şey ifade ettiğinizi bilmenizi isterim. Los Angeles’a geldiğimde kanepenizde uyudum, hayatımda sizleri tanıdığım için çok şanslıyım… Şimdiye kadar sizinle kurduğum dostluğa benzer bir dostluk yaşamadım, bu yüzden benim için çok önemli oldunuz ve hepimiz birlikteyken bu dostluğumuzun göstergesi olarak sizlere bir armağanım olacak şimdi çantaları açmanızı istiyorum” diyen Clooney, arkadaşlarına verdiği paraların vergisini de ödeyerek ellerine tam olarak 1 milyon dolar geçmesini sağladı. Aralarında durumları iyi olanların bu hediyeyi iade etme isteklerini de reddeden Clooney yaptığı pahalı jestle arkadaşlarını adeta şok etti.