Gezici, TAK Müdürlüğünü tehdit etti

Gezici Araştırma Şirketi'nin yapmış olduğu anketlerin ajans tarafından yayınlanmamasını gerekçe gösteren Murat Gezici'nin Türk Ajansı Kıbrıs müdürlüğünü tehdit ettiği iddia edildi.

Şikayetçi olan Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Neriman Saygılı polise ifade verdi.

Murat Gezici, son günlerde, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile de polemik yaşamıştı.



Serdar Denktaş, Gezici'nin kendisinden 500 bin Euro para istediğini öne sürmüş, Murat Gezici de bu iddiaları reddetmişti.