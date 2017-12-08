Gezici'ye tepki büyüyor

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'ye ülkenin her kesiminden tepki yağıyor.

TKP – YENİ GÜÇLER: SEÇİMLERE MÜDAHALE EDEN GEZİCİ’NİN ARKASINDA KİM VAR?

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici’nin Kuzey Kıbrıs’ta 7 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerine “müdahale ettiğini ve devletin makamlarının bunu seyrettiğini” iddia etti.

Yazılı bir açıklama yapan Davulcu, Gezici’nin yaptığı kamuoyu araştırmalarının “hileli olduğunu” iddia ederek, buna rağmen sonuçların medyada yer bulduğunu, yurttaşların gözüne kulağına sokulmaya çalışıldığını savundu.

Seçimlerin demokratik şekilde yapılmasından sorumlu olan erkin yargı organı olduğunu belirten Davulcu, yüksek yargıyı demokrasiye sahip çıkmaya ve yapılan müdahaleleri men edip, girişimde bulunanları yargılamaya çağırdı.

BASIN-SEN: BU DİLDEN ARTIK USANDIK

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici’nin, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) müdürü ve çalışanlarına yönelik tehdidinin ardından Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) ajansta düzenlediği eylem ve yürüteceği mücadeleye aktif destek vereceklerini belirtti.

Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, Murat Gezici’nin TAK çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği saldırının “kabul edilemez” olduğunu belirterek, “Kıbrıslı Türkler bu dilden artık usanmış durumdadır. Deniz aşırı yerlerden bu ülkeye gelip seviyesiz üsluplar kurma hakkını kendinde gören kişilere bu gücü Kıbrıs’ın kuzeyindeki çarpık yapı vermektedir” ifadelerini kullandı.

Gezici Şirketi’nin bugüne kadar Kıbrıs’ta kaç tane anket yaptığını, ne kadar para kazandığını ve bu kazandığı paranın ne kadarını devlete vergi olarak geri ödediğini soran Kişmir, bu sorunun cevabının, Gezici’nin gücünü nereden aldığını daha açık bir şekilde ortaya koyacağını belirtti.

HAK-SEN: EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILMALI

Hak-Sen, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici’nin Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ve Türk Ajansı Kıbrıs TAK çalışanlarına yönelttiği suçlamalar ve tanımlamaların yargıya intikal ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hak-Sen Genel Başkanı İzzet Türkmen yazılı açıklamasında, “Bizlere göre Murat Gezici polise intikal etmiş suç duyurusu başta olmak üzere tüm suçlamalarını derhal ispat etmek zorundadır. Aksi takdirde KKTC adaletinin ilgili şahsa yönelik tüm yasal mevzuatları uygulaması ve gereken en ağır cezaya çarptırılması toplumumuzun ve adaletimizin saygınlığı açısından çok önemlidir” dedi.

GAZETECİLER BİRLİĞİ'NDEN KINAMA

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği de TAK’a yönelik tehdidi kınadı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada seçim sürecinde medyanın siyasi polemiklere alet edilmemesi, medyanın da süreç boyunca tarafsız bir rol oynaması gerektiğine işaret edildi.

“Medyanın seçim sürecinde önemli bir rolü olduğu her kesimin takdir ettiği bir gerçektir. Ancak bu durumun hem seçimin aktörleri hem de basın tarafından şahsi veya siyasi çıkarlar için kullanılmaması gerekmektedir” denilen açıklamada, son günlerde medyanın bazı çevreler ve kişiler tarafından menfaatler için kullanılmaya çalışıldığı ifade edildi ve buna izin verilmemesi istendi.

Gazeteciler Birliği açıklamasında “Bu çerçevede Gezici Anket Şirketi tarafından Türk Ajansı Kıbrıs’a yönelik tehditi kınar, herkesi seçim sürecinde daha duyarlı olmaya davet ederiz.” İfadelerine yer verildi.