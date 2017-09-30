GG hentbol takımı tanıtıldı

Cafe Sumi’de düzenlenen ve takım sporcularının da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Gençlik Gücü Kulübü Başkanı Suma Zafer Choudhry mutluluğunu ifade etti.

Örnek kulüp

“Amacımız ülke gençliğine hizmettir” diyen Suma Zafer Choudhry, “Gençlik Gücü olarak yeni bir şube açmanın mutluluğunu yaşamaktayız. En popüler spor dalı olduğu için öncelikle hentbolu seçtik. Örnek bir kulüp olmaya, farklı şube ve okullar açmaya devam edeceğiz” dedi. Chodhry, Hentbol Takım Antrenörü Turgut Karamanoğlu’na güvenlerinin sonsuz olduğunu da vurguladı.

Hedef final

Doğru transferler yaptıklarına inandıklarını belirten Gençlik Gücü Hentbol Takım Antrenörü Turgut Karamanoğlu, “Hedefimiz final” dedi. Kaynak bulunması halinde yabancı oyuncu transferi de yapacak olan Gençlik Gücü en yakın zamanda kadınlar ve alt yapı çalışmalarına da başlayacak.