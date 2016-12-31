GİAD’dan TC Başbakanı Yıldırım’a ziyaret

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD), yönetim kurulu ve üyelerinden oluşan bir heyet, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) çatısı altında, önceki gün,Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’ın davetlisi olarak Çankaya Köşkünde düzenlenen ziyarete katıldı.

GİAD Başkanı Cemal Gülercan’ın açıklamasına göre, önceki gün, TÜGİK Başkanı Erkan Güral'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’ın konuşmalarının ardından ziyaret basına kapalı oturumla devam etti. Çok sayıda derneğin katılımıyla oluşan ziyaret sonrası Kuzey Kıbrıs GİAD ekibi Türkiye’de faaliyet gösteren iş insanlarıyla Kuzey Kıbrıs'a yatırım yapılması ve ekonomiyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Ekip ziyaret ve temasların tamamlanmasının ardından dün adaya döndü.



