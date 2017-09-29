Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’ne kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir; İthal ürünlerden Nektarin,Elma Çeşitleri Havuç,Şeftali,Domates Çeşitleri,Armut Çeşitleri, Üzüm Çeşitleri,Biber Çeşitleri,Kırmızı MercimekPancar ve Buğday olmak üzere 46 numunede 42 ‘si temiz olup sadece 4 ürün limit üstü çıkmıştır.Limit üstü çıkan Kemal Palamut’a ait Acı Biber ve Sultani Üzüm ,Onbaşı İşl.Ltd.’e ait Havuç imha edilmiştir.SVS Tic.ltd.’e ait Şeftali menşeine iade edilmiştir.

Yerli Ürünlerden Domates,Çarli Biber,Kara Üzüm,Salatalık, Nar Çeşitleri,Marul,Mısır,Kavun Böğrülce ,Patlıcan ve Sarma olmak üzere 20 numunede 16’sı temiz olup sadece 4 ürün limit üstü çıkmıştır.Geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Çamlıbelde Cemile Osmanlı’ya ait Kara Üzüm, Bostancıda Ayşe Değirmenci’ye ait Nar ve Bostancıda Selim Sergey’e ait Nar bu hafta yapılan analizde de limit üstü çıkmasından dolayı bu ürünlerin hasadı bir sonraki tahlile kadar durdurulmuştur.Geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Akdenizde Buket Mısırlısoy’a ait Domates bu hafta temiz çıkmasından dolayı bu ürünün hasadına da izin verilmiştir.

Yine bu hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Tatlısu da Seyfettin Yalçın’a ait salatalık yapılan 2 . Analizde temiz çıkmıştır.Bu ürünün hasadına izin verilmiştir.