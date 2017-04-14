Gidişat Çözüme Değil Büyük Bir Krize

Havadis okurları yine ilk bilen ve ilk öğrenen olacak.

Çünkü Havadis Haber Merkezi en iyi gazetecilik yapmak için inanılmaz bir şevkle çalışıyor.

Havadis yazarları günü ve olayları en iyi şekilde değerlendiriyorlar.

Böyle olunca da vatandaşın haber alma hakkını karşılayacak bir yapı çıkıyor ortaya.

Ki son dönemde Kıbrıs Türkünün ihtiyacı olan da budur.

Medyanın kirlendiği, gazetelerin / gazetecilerin bir kısmının “patronlarının ticari menfaatleri” peşinde koştuğu, köşe yazılarını nakit paraya dönüştürmek isteyenlerin fink attığı bir dönemden geçiyor Kıbrıs Türk basını.

Havadis ve kuşkusuz ki sayıları azalmış da olsa bazı gazeteler bunu kırmak için de çalışıyor.

Gazeteciliğin, gazetecilerin işi olduğunu her defasında kanıtlamak için.

Bunun için Havadis de dahil hepimiz ağır bedeller ödüyoruz.

Basın sektörüne sızmış kara para veya haksız rekabetle mücadele etmek zorunda kalıyoruz.

Gazeteciliğin yani halkın haber alma hakkının sağlamak için henüz hiçbir destek görmeden ayakta kalmaya çalışıyoruz.

Bu kötü günlerin geçeceğinden emin olarak.

Bu girişin elbette bir sebebi vardır.

Üstelik gurur duyarak duyurulan bir sebep.

Yazı İşleri Müdürümüz Hüseyin Ekmekçi ve Kıbrıs sorunuyla ilgili tartışmasız bir otoriteye dönüşen yazarımız Mete Tümerkan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide ile görüştüler dün.

Mülakat yaptılar.

Eide, Kıbrıs Türk basınından sadece Havadis’e konuştu ve bence tarihe kaydedilecek önemli açıklamalar yaptı.

Havadis’in bugünkü manşetinde okuyacaksınız Eide’nin açıklamalarını.

Niye “tarihe kaydedilecek” olarak nitelendirdim.

Çünkü, Kıbrıs sorununun çözüleceğine ilişkin her zaman çok iyimser açıklamalar yapan Eide, (bunun nedenlerini de mülakatta söylüyor) son derece gerçekçi değerlendirmelerde bulundu.

Özet olarak söylediği şudur; “İşler iyi gitmiyor ve artık liderlerin liderlik yapma zamanı gelmiştir.”

Bunun tercümesi nedir bilir misiniz?

Liderler taviz vererek uzlaşma motivasyonlarını kaybettiler.

Daha son iki günde birbirlerine salvo atış yapan açıklamaları oldu.

Akıncı, “eğer Temmuz’a kadar çözüm olmazsa doğal gaz konusunda büyük bir kriz çıkacak” dedi.

Anastasiadis, “Temmuz’a kadar çözüm mümkün değil, kimse bizi tehdit etmesin” yanıtı verdi.

Ardından TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “ikaz ettik, dinlemiyorlar, atılacak adımlarımız vardır” açıklamasında bulundu.

Anlayacağınız, gidişat çözüme değil büyük bir kriz ve çatışmayadır.

Havadis’te bugünkü Eide mülakatını bir de bu gözle okuyunuz.

Hala seyirci kalmak istiyorsanız bu sizin tercihinizdir.

Sözüm barış çözüm isteyenleridir…