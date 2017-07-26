Girişimcilik Projesi, sonuçları Pazartesi açıklanıyor

“KKTC’de Girişimcilik Projesi-2017” birinci aşama sonuçları Pazartesi açıklanıyor.

72 başvuru yapılan projede değerlendirmeyi geçenlere 100 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği “KKTC’de Girişimcilik Projesi-2017” birinci aşama sonuçları 31 Temmuz Pazartesi günü Türkiye Kalkınma Ekonomik İşbirliği Ofisi ve KOBİGEM’in internet sayfalarında yayımlanacak.

Proje sahipleri yaş, aynı iş fikrine ait kurulu bir iş yeri bulunmaması, sabıka durumu gibi kriterlerle değerlendirmeye alınarak birinci aşama olan eğitim sürecine hak kazanacak.

Proje kapsamında belirlenen “Öncelik 1”e dahil olan girişimcilere Ağustos ve Eylül aylarında 24 saatlik eğitim verilecek.

Ekim-Kasım ayında birebir danışmanlık alan girişimciler bu şekilde iş planlarını tamamlayarak, Ocak 2018’de komiteye sunum yapacak.

Komite değerlendirmesi sonucunda 100 bin TL’ye kadar hibe desteği alan girişimci adayları ilan edilecek.

Öncelik 2 kapsamında oluşturulan 2. grubun eğitimleri ise Ağustos-Eylül Ayı’nda 18 saat olarak gerçekleştirilecek. Ekim Ayı’nda komite değerlendirme süreci uygulanacak ve 25 bin TL’ye kadar varan hibe/faiz desteği alan girişimci adayları ilan edilecek.