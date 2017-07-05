Girne 5 gün susuz kalabilir!

Su İşleri Dairesi, DSİ’nin Girne Liman bölgesinde ana isale hattında oluşan teknik bir arızadan dolayı Girne, Lapta, Alsancak, Çatalköy ve Esentepe belediyelerine bağlı yerleşim birimlerine Türkiye’den gelen suyun verilmeyeceğini belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi, DSİ’nin Girne Liman bölgesinde ana isale hattında oluşan teknik bir arızadan dolayı Girne, Lapta, Alsancak, Çatalköy ve Esentepe belediyelerine bağlı yerleşim birimlerine Türkiye’den gelen suyun verilmeyeceğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çalışmaların seyrine göre arızanın giderilmesinin 4-5 gün sürebileceği kaydedildi.

Su İşleri Dairesi, söz konusu bölgelerdeki vatandaşların içme ve kullanım suyunu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.