Girne Belediyesi 2018 emlak vergilerini belirledi

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı taşınmaz mal vergisinin belirlendiği, ilk taksitinin Nisan ayı sonu, ikinci taksitinin ise 30 Eylül’e kadar ödenmesi gerektiği, belirlenen tarihten sonra yapılacak ödemelere gecikme zammı uygulanacağı belirtildi.

Emlak bildirimlerinin posta aracılığıyla adreslere gönderilmeyeceği, Girne Belediyesi Terminal Şubesi’ndeki Emlak Bölümü’nden alınabileceği kaydedildi.

Ödemelerin, Girne Belediyesi ana bina veznelerine, Girne Belediyesi terminal şubesi veznelerine, Zeytinlik, Doğanköy, Ozanköy ve Beylerbeyi Muhtarlık Vezneleri’ne veya Girne Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu bankalar olan Akfinans Bank, Albank, Asbank, Capital Bank, Creditwest Bank, Garanti Bankası, Halk Bank, İktisat Bankası, Kooperatif Merkez Bankası, Limasol Kooperatif Bankası, Nova Bank, Türk Bankası, Universal Bank, Vakıflar Bankası, Yakın Doğu Bank ve Ziraat Bankası’na yapılabileceği kaydedildi.