Girne Belediyesi'nden SKANDAL PAYLAŞIM!

Girne Belediyesi sosyal medya hesabı, Girneli bir vatandaşın Eğitim Bakanı Özdemir Berova'ya yönelik ağır eleştirisini paylaştı. Kısa sürede silinen paylaşım, siyasi bir krize dönüştü. Girneli Tufan Vudalı, "Eğitim Bakanı Özdemir Berova'nın Girneli olmasından utanıyorum" notunu paylaştı. Girne Belediyesi sosyal medya hesabı da bu gönderiyi paylaştı. Olayın siyasi bir skandala dönüştüğü, Berova'nın Güngördü'ye çok sert tepki gösterdiği öğrenildi. Paylaşım kısa sürede silinse de, ekran resmî elden ele dolaştı...