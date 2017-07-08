Girne bölgesine kontrollü su verilmeye başlandı

Su İşleri Dairesi, DSİ’nin Girne Liman bölgesinde ana isale hattında oluşan teknik arızanın giderildiğini açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, arızanın etkilediği Lapta, Alsancak, Girne, Çatalköy ve Esentepe belediyelerine bağlı yerleşim birimlerine suyun kontrollü olarak verilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, kontrollü olarak sisteme verilen suyun iki gün içerisinde kesintisiz verilmeye başlanacağı kaydedildi.