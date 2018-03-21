Girne, bu olay ile çalkalanıyor

Girne’de önceki gün oyun oynayan kız çocuğunu zorla dama çıkaran Ö. E. 8 yaşındaki küçük çocuğu taciz etti. Çocuğun çığlıklarını bölgeden duyan vatandaşlar, çocuğu son anda kurtardı. Emirsoylu ise akşam saatlerinde tutuklandı

SUÇ MAKİNESİ:

Girne’de infiale neden olan zanlının suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Ö. E. 2012 yılında hırsızlık suçundan 3 yıl hapse mahkum edilirken, 2014 yılında da Mağusa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanarak hüküm giymişti

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