Girne, bu olay ile çalkalanıyor
Girne, 8 yaşındaki kız çocuğunun 43 yaşındaki Ö. E. tarafından uğradığı cinsel taciz ile çalkalanıyor. İnfiale neden olayda Emirsoylu sabahın erken saatlerinde mahkemeye çıkarıldı
21/03/2018
Girne’de önceki gün oyun oynayan kız çocuğunu zorla dama çıkaran Ö. E. 8 yaşındaki küçük çocuğu taciz etti. Çocuğun çığlıklarını bölgeden duyan vatandaşlar, çocuğu son anda kurtardı. Emirsoylu ise akşam saatlerinde tutuklandı
SUÇ MAKİNESİ:
Girne’de infiale neden olan zanlının suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Ö. E. 2012 yılında hırsızlık suçundan 3 yıl hapse mahkum edilirken, 2014 yılında da Mağusa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanarak hüküm giymişti
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