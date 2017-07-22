Girne Ciklos mevkiinde trafik akışı kontrollü sağlanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Lefkoşa Girne Anayolu, Ciklos mevkiinde yarından itibaren üç gün boyunca proje çalışması yapacak. Söz konusu bu güzergahtaki trafik akış kontrollü sağalacak

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Girne anayolu Ciklos mevkiinde yapılacak yüksek gerilim proje çalışmasından dolayı yarın, Pazartesi ve Salı günleri, sabah 06.00’dan akşam 21.00’e kadar söz konusu güzergahtaki her iki şeritte trafik akışı kontrollü verilecek.

Kıb-Tek açıklamasında, söz konusu tarihlerde ve saatlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması, dikkatli olması istendi.