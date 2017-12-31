Girne Dağ Yolunda Kaza

Dağ yolu olarak bilinen Girne-Değirmenlik Anayolu’nda dün saat 11.20 sıraların trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucu kimse yaralanmazken kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza saat 11.20’de Değirmenlik istikametinden Girne’ye doğru giden NL 148 plaklı su tankerini süren Mahmut Uymaz’ın dikkatsizliği sonucu, önünde seyreden Ayhan Seyreksakal’ın sürdüğü KU 075 plakalı TIR’a çarpması sonucu oldu. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi. Araçların anayoldan çekilmesi ile trafik normal seyrine döndü.