Girne, Halkın Partisi’ni Bağrına Bastı

Bölge halkına partinin manifestosu hakkında bilgi veren yetkililer, halk tarafından dile getirilen sorunlar hakkında çözüm önerilerini anlattı.

Parti Başkanı Özersay yaptığı açıklamada “2015 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde toplumun değişim talebinin ilk ateşi bu bölgede yanmıştı. Şimdi Halkın Partisi olarak yaptığımız ziyarette görüyoruz ki bölge halkı aynı heyecan ve umudu bekliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimde verilen güçlü desteğin çok daha fazlasının 7 ocak seçimlerinde de verileceğinden hiç şüphemiz yok” dedi.

Özelliklre son hükümet dönemlerinde yasadışı olarak verilmeye çalışılan Turizm Rezerv Arazileri karşısında Halkın Partisi’nin meclis dışında bir parti olmasına rağmen hiç tereddüt etmeden yargıya başvurduğunu ve bu süreci kazandığını belirten Özersay, toplumun artık Temiz, Şeffaf, Hesap verebilir bir yönetim beklediğini, talan ve ranta dayalı eski siyaset anlayışının çok yakında ülkenin idaresinde olmayacağını belirtti.

Halkın Partisi olarak Turizm arazileri tahsisi konusunda şeffaf, kamu yararını gözeten bir bilinçle, yapılacak olan tesislerin çevre dostu olmasını sağlayacak, bu tesisler sayesinde yerel istihdamı ve yerel ürünlerin tüketimini arttıracak şekilde bir planlamaya gideceklerini belirten Özersay, gelen turistin ülke esnafına ulaşmasını sağlayan bir Turizm anlayışını benimsediklerini belirtti.