Girne Konseyi, trafik sorununa dikkat çekti

Girne Konseyi, son yılların en belirgin sorununun trafikte yaşandığı Girne’de siyasi partilerin seçim öncesinde trafik ve alt yapı sorunlarına yönelik projelerini bilmek istediklerini kaydetti.

Girne Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Girne’nin ekonomik dengelerin de değişmesi ile, hızla gelişen bir kent haline geldiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Girne’de trafiğin tam anlamıyla felç olduğu, bu sorunun kentin ekonomik değerini aşağıya çektiği ve Girne’yi yaşanmaz bir yer haline getirdiği savunuldu. Açıklamada “ Endişelenerek izlemekteyiz ki, kentin büyüme hızı, beraberinde bazı sorunları da getiriyor. Kamunun yapması gereken alt yapı yatırımları, maalesef özel sektör yatırımlarının çok gerisinde kalmaktadır” denildi.

Girne trafiğini büyük oranda rahatlatacak iki çevre yolu yapım çalışmalarının başlamadan durduğu ve iki önemli yolun yapımına yıllardır başlanamadığı, bunun gerekçesinin ise “kamulaştırma” olduğu kaydedildi.

Devletin koca bir kenti rahatlatacak trafik projesini 3-5 kamulaştırma işlemine kurban etmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Yaklaşık dört yıldır, projeler ileriye taşınamıyor. Oysa, kamulaştırma dediğimiz işlemlerin, ihale aşaması öncesinde tamamlanması gerekmekte. Girne’deki büyüme, belediye sorunu olmaktan çıkmış, ülkesel bir sorun haline gelmiştir.Kim iktidara gelirse gelsin, Girne öncelikli gündemleri arasında yer almak zorundadır”.