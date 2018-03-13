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Girne Montessori'de 'Annem ve Babamla Resim Yapıyorum' Projesi yaşam buldu

Hem eğlendiler hem ürettiler

13/03/2018

Girne Montessori'de 'Annem ve Babamla Resim Yapıyorum' Projesi yaşam buldu
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Girne Montessori Okulu öğrencilerinin velileri ile ortak çalışması olan, tuval üzerine yağlı boya ile yaptığı resimler okul bünyesinde düzenlenen sergide izlendi

Girne Montessori Okulu’nun “Annem ve Babamla Resim Yapıyorum” Projesi yaşam buldu.

Proje kapsamında, okul öğrencilerinin velileri ile birlikte yaptığı onlarca resim, geçtiğimiz Salı günü okulda sergilendi.

Serginin açılışını Girne Montessori Okulu Müdürü Gül Tunç ile 23 Nisan İlkokulu’nda görev yapan resim öğretmeni Menteş Korucan yaptı.

İlgi gördü

62 velinin çocukları ile birlikte, tuval üzerine yağlı boya ile yaptığı resimler ilgi ile izlendi.

Montessori çocuklarının aileleri ile ortak vücuda getirdiği yağlı boya resimleri Korucan’dan tam not aldı.

Resim öğretmeni Menteş Korucan, tüm tabloları tek tek izledi, birçok tekniği tablolar üzerinde ailelere yorumladı.

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TAGS: Girne Montessori
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