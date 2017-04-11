Girne Muhtarlar Birliği Başkanlığına Özbekoğlu seçildi

Girne Muhtarlar Birliği’nin bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkanlığa oybirliği ile Aşağı Girne Muhtarı Serdar Özbekoğlu seçildi.

Girne İlçesi Muhtarlar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, görev dağılımı şöyle:

“Serdar Özbekoğlu Başkan, Durmuş Aşandır Başkan Yardımcısı, Ali Tosun Sekreter, Yönetim Kurulu Üyeleri; Soner Cangil, İbrahim Sessiz, Hüdaverdi Tutku Ersel Tatlısulu, Mustafa Arap.

Denetleme Kurulu; Eyüp Koççat, Serdar İlhan

Disiplin Kurulu; Saadet Cibo, Tayyar Burunkaya

Örgütleme; Hasan Gülbal, Nurettin Salcı, Mustafa Uzun”

ÖZBEKOĞLU: “MÜCADELEDE KARARLIYIZ”

Girne Muhtarlar Birliği Başkanı Serdar Özbekoğlu, birliğin yeni tüzük çalışmalarına, görev dağılımı ile resmen başladıklarını belirtti.

Ülke genelinde halkın oyu ile seçilen muhtarların statülerinin yükseltilerek, maddi ve manevi desteklenmesinin önemli olduğunu kaydeden Özbekoğlu, Türkiye ve Güney Kıbrıs’taki muhtarların haklarına benzer haklar için, tüm ilçelerle koordinasyon içinde eylem dahil her türlü mücadelede kararlı olduklarını ifade etti.