HABER KIBRIS

Girne yol boyu düzgün bariyer kalmadı

11/07/2017
HK

Girne yol boyu düzgün bariyer kalmadı
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Hemen her gün kazaların yaşandığı Girne-Lefkoşa anayolu boyunca, sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazalarda, bariyerler büyük hasar görüyor

Girne yol boyu düzgün bariyer kalmadı

Hemen her gün kazaların yaşandığı Girne-Lefkoşa anayolu boyunca, sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazalarda, bariyerler büyük hasar görüyor. Girne-Lefkoşa anayolu boyunca çelik bariyerlerle birlikte bordür taşlarda çok zarar gördü.

Devrim Demir - Havadis



TAGS: girne, bariyer, kaza, ciklos
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