Girne yol boyu düzgün bariyer kalmadı
11/07/2017
HK
Hemen her gün kazaların yaşandığı Girne-Lefkoşa anayolu boyunca, sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazalarda, bariyerler büyük hasar görüyor
Girne yol boyu düzgün bariyer kalmadı
Hemen her gün kazaların yaşandığı Girne-Lefkoşa anayolu boyunca, sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazalarda, bariyerler büyük hasar görüyor. Girne-Lefkoşa anayolu boyunca çelik bariyerlerle birlikte bordür taşlarda çok zarar gördü.
Devrim Demir - Havadis