Girne'de 5 restoran mühürlendi

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ekiplerinin halk sağlığını ilgilendiren lokanta, kafe, gıda üretim ve satışı yapılan işyerlerine yönelik gıda ve hijyen denetimleri sürüyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye şubat ve mart aylarında toplam 231 işyeri denetledi.

Açıklamada, sağlık koşullarına aykırı faaliyet, işletme izni bulunmaması veya yenilenmemesi nedeniyle Antep Sofrası, Mersin Tantuni, El-Aziz Kebap ile Jasmine Court Hotel ve Özbayrak Öğrenci Yurdu’nun mutfaklarının mühürlendiği belirtildi.

Hijyen koşulların yetersizliği, karnelerinin bulunmaması gibi nedenlerle 3 kafe ve restorana toplam 488 TL para cezası kesildi.

Eksiklerini gideren ve yasal uygunluğunu yeniden sağlayan işletmelerin mühürleri ise açılarak, faaliyete başlamalarına izin verildiği belirtildi.

Ekipler, soğutucu ortamda muhafaza edilmesi gereken ancak açıkta gıda sergileyen iki marketten 33 adet sandviçe el koyarak imha etti.

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, gıda güvenliğinin yeni bir kavram olmasa da yeni sistemlerde insanların sağlığının, gıdalarla doğrudan ilişkilendirildiğini ifade etti. Soyel, hızlı ve sosyal hayatın en önemli parçalarından olan lokanta ve kafelerin halk sağlığı açısından, bilimsel aynı zamanda yasal kriterler çerçevesinde Sağlık Şubesi tarafından titizlikle değerlendirildiğini söyledi.

Soyel, bu tür gıda satışı yapan işletmelerde hijyen kalite çıtası düşük ve sağlık riskleri barındıran işletmelere kapatma dahi yasal işlemler uygulandığı, gıda güvenliğinin insanların sağlığı açısından önem taşıdığını vurguladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise belediyenin 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde toplum sağlığına yapılan vurguyu yılın her günü ortaya koymakta olduğunu belirtti. Güngördü, “Kentimizdeki yaşamın içinde, belediyemizin Girneli ve Girne’ye gelenlere yaptığı hizmetin en başında onların sağlığının korunması gelmektedir. Gıda ile ilgili olan tüm işletmelerin, insan sağlığını etkileyebilecek bütün risklerin farkında olması ve sorumluluğunu taşıması oldukça önemlidir” dedi.