HABER KIBRIS

Girne'de bıçaklama...

16/04/2017

Girne'de bıçaklama...
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16.04.2017 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir barın önünde H.S.

(E-25) önceden Bostan Şengül UMARLAR’ın kardeşini dövdüğü gerekçesi ile aralarında çıkan tartışma

sırasında tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı bıçağı Bostan Şengül UMARLAR’ın diz

kısmına saplamak sureti ile adı edileni yaraladı. H. S. tutuklanmış olup, yaralı Girne Akçiçek

Devlet Hastanesinde yapılan ameliyat sonrasında ortopedi servisinde müşahede altına alındı

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor



TAGS: bıçaklama, girne, haber, kıbrıs
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