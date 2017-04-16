Girne'de bıçaklama...
16/04/2017
16.04.2017 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir barın önünde H.S.
(E-25) önceden Bostan Şengül UMARLAR’ın kardeşini dövdüğü gerekçesi ile aralarında çıkan tartışma
sırasında tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı bıçağı Bostan Şengül UMARLAR’ın diz
kısmına saplamak sureti ile adı edileni yaraladı. H. S. tutuklanmış olup, yaralı Girne Akçiçek
Devlet Hastanesinde yapılan ameliyat sonrasında ortopedi servisinde müşahede altına alındı
Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor