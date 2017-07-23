HABER KIBRIS

Girne'de bir kişi boğularak yaşamını yitirdi!

23/07/2017

Girne'de bir kişi boğularak yaşamını yitirdi!
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Girne Lapta'da bugün saat  18:00 sıralarında da bir adam  boğularak yaşamını yitirdi.

 L.A Otelin plajında sahilden 20 metre açıkta  yüzen   80 yaşındaki Nurettin Erdemir. deniz içerisinde rahatsızlandı. Erdemir boğularak yaşamını yitirdi. Dakikalar sonra farkedilen Erdemir çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

HaberKıbrıs'a bilgi veren bir görgü tanığı girişi 15 TL olan plajda sağlık görevlisi ve can kurtaran olmamasına sitem etti.

HABERKIBRIS-ÖZEL



TAGS: GİRNE, boğulma
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