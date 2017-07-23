Girne'de bir kişi boğularak yaşamını yitirdi!

Girne Lapta'da bugün saat 18:00 sıralarında da bir adam boğularak yaşamını yitirdi.

L.A Otelin plajında sahilden 20 metre açıkta yüzen 80 yaşındaki Nurettin Erdemir. deniz içerisinde rahatsızlandı. Erdemir boğularak yaşamını yitirdi. Dakikalar sonra farkedilen Erdemir çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

HaberKıbrıs'a bilgi veren bir görgü tanığı girişi 15 TL olan plajda sağlık görevlisi ve can kurtaran olmamasına sitem etti.

HABERKIBRIS-ÖZEL