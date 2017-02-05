Girne'de büyük uyuşturucu operasyonu

Girne, Lapta ve Boğaz bölgesinde operasyon düzenleyen polis, 2 kiloya yakın uyuşturucu maddeyi piyasaya sürülmeden ele geçirdi

Girne-Esentepe bölgesinde önceki gün şüpheli görülerek durdurulan araçta ilk etapta ele geçirilen 28 gram uyuşturucunun ucu büyük bir ticari ağa takıldı. Esentepe’de araçta bulunan 2 kişiyi tutuklayan polis, Lapta ve Boğaz bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonda ise 2 kiloya yakın hintkeneviri ve 70 gram kokain ele geçirdi. Burada gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 kişiyi daha gözaltına alınırken, zanlıların Lapta bölgesindeki apartman dairesini uyuşturucu zulası olarak kullandıkları, uyuşturucunun burada paketlenerek satışa hazır hale getirildiği açıklandı. Zanlıların uyuşturucu maddeleri Ocak ayı içerisinde yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’tan 2 kilo 70 gram hintkeneviri ve 100 gram kokain şeklinde getirdikleri tespit edilirken, gözaltına alınan 6 kişinin yanı sıra suçla bağlantılı başka kişiler olduğu da belirtildi.

56 GRAM 4 BİN TL

Girne’de önceki gün düzenlenen operasyonda 2 kiloya yakın hintkeneviri türü uyuşturucu ve 70 gram kokain ele geçirildi. Mesele ile ilgili zanlılar Uğur Süzen, Muhammed Ali, Kemal Numan Mehmet, Can Yılmaz, Bilal Zubair ve Erkin Ersoy gözaltına alınarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, 3 Şubat tarihinde saat 16.35 sıralarında Esentepe Balıkçı Barınağı yolu üzerinde devriye gezen Esentepe Polis Karakolu’nda görevli polis ekiplerinin şüpheli gördükleri NK 477 plakalı aracı durdurmaya çalıştıklarını söyledi. Polis, sürücü Uğur Süzen ve araçta yolcu olarak bulunan Muhammed Ali’nin dur ihtarına rağmen kaçmaya başladıklarını, bu esnada 28 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi aracın camından dışarı attıklarını belirtti.

Bir süre giden zanlıların polis ekipleri tarafından yakalandığını ve gözaltına alındığını kaydeden polis, zanlıların karakola götürülerek sorgulandığını ifade etti. Polis, zanlıların sorgusunda uyuşturucu maddeyi 56 gram olarak Kemal Numan Mehmet’ten 4 bin TL karşılığında satın aldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, her iki zanlının aracın camından sadece 28 gram değil, 32 gram daha uyuşturucu attıklarını itiraf ettiklerini, olay mahallinde daha sonra yapılan aramada 32 gram uyuşturucunun da bulunduğunu belirtti.

500 METRE KAÇABİLDİ

Polis, Kemal Numan Mehmet isimli zanlının tespit edilmesinin ardından Girne-Boğaz bölgesinde bulunan evine operasyon düzenlediklerini ifade etti.

Polis, operasyon anında zanlı Can Yılmaz’ın kapıyı kapatmaya çalıştığını, polisin makul kuvvet kullandığını ve bu esnada zanlının yüzünde ve başından yaralandığını söyledi. Zanlı Bilal Zubair’in de evden çıkarak kaçmaya çalıştığını, 500 metre gittikten sonra polis tarafından yakalandığını belirten polis, ardından evde arama yapıldığını açıkladı. Polis, evde yapılan aramada uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen evin ikinci katındaki tesisat borularının arasında 29 bin 500 TL ile 20 sterlin nakit para bulduklarını kaydetti.

ZULALARI BULUNDU

Polis, operasyonun devamında zanlılar Kemal Numan Mehmet ile Can Yılmaz’ın itirafları doğrultusunda uyuşturucu maddelerin paketlenerek satışa hazırlandığı Lapta’daki eve ulaştıklarını söyledi. Polis, Lapta’daki evin sırf uyuşturucu zula etmek, paketlemek ve satışa hazır hale getirmek için kiralandığını ifade ederek, bu adreste yapılan aramada ise 9 paket halinde bin 600 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, buzdolabında 70 gram kokain ile kalp halinde 30 gram uyuşturucu, uyuşturucu tartmakta kullanılan 3 adet terazi, paketlemekte kullanılan naylonlar, sim kart, kamera bulunduğunu ve bunlara el konulduğunu açıkladı.

GÜNEY’DEN GETİRDİLER

Polis, yapılan araştırmada zanlılar Kemal Numan Mehmet, Can Yılmaz, Erkin Ersoy ve Bilal Zubair’in yasa dışı yollardan Ocak ayında ülkeye 2 kilo 70 gram hintkeneviri ve 100 gram kokain ithal ettiklerini tespit ettiklerini ifade etti. Polis, zanlılar Uğur Süzen, Muhammed Ali, Kemal Numan Mehmet ve Can Yılmaz’ın gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini açıkladı.

TUTUKLU KALACAKLAR

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve kayıp emareler olduğunu kaydeden polis, 6 zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk kararı verdi.

STAR KIBRIS