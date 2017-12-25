Girne'de elektrik kesintisi

Girne’deki bazı yerleşim yerlerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 08.30 – 13.00 saatleri arasında Girne’de Güyap evlerinin doğusunda kalan yüksek yerleşim yerlerinde elektrik kesik olacak.

Açıklamada, elektriğin çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği kaydedilerek, vatandaşlardan şebekede her an elektrik varmış gibi davranması istendi.