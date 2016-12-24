Girne’de Felaket Gecesi
24/12/2016
Girne bölgesinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle sel baskını yaşandı, bazı yollar trafiğe kapandı.
Şiddetli yağış nedeniyle kriz masası oluşturuldu. Mağdur olanların 0548 811 55 04, 0533 834 29 73, 0548 847 38 17, 0548 830 28 23 numaralı telefonları arayabileceği belirtiliyor. Elde edinilen bilgiye göre Karmi’de ikinci köprü yıkıldı. Mahsur kalanlar var.
Kriz masasından yapılan açıklamada, Lapta bölgesine gidecek araçların yeni çevre yolunu kullanması, şehre inmemeleri istendi