HABER KIBRIS

Girne’de Felaket Gecesi

24/12/2016

Girne’de Felaket Gecesi
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Girne bölgesinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle sel baskını yaşandı, bazı yollar trafiğe kapandı.

Şiddetli yağış nedeniyle kriz masası oluşturuldu. Mağdur olanların 0548 811 55 04, 0533 834 29 73, 0548 847 38 17, 0548 830 28 23 numaralı telefonları arayabileceği belirtiliyor. Elde edinilen bilgiye göre Karmi’de ikinci köprü yıkıldı. Mahsur kalanlar var.

Kriz masasından yapılan açıklamada, Lapta bölgesine gidecek araçların yeni çevre yolunu kullanması, şehre inmemeleri istendi 



TAGS: girne, kıbrıs, sel
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