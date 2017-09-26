Girne'de iğrenç olay! 10 yaşındaki kız çocuğuna...

Annesi ile kuaföre giden 10 yaşındaki kız çocuğu bir gün sonra taciz edildiğini anlatınca aile şikayetçi oldu kuaför tutuklandı

Devrim DEMİR -HAVADİS

Girne’de hafta sonu annesi ile kuaföre giden 10 yaşındaki kız çocuğu akla sığmayacak bir şekilde tacize uğradığı iddia edildi. Küçük kız çocuğu yaşadığı korkuyu olaydan bir gün sonra annesine anlattı.

Annenin şikâyeti üzerine ismi geçen kuaföre giden polisler, 38 yaşındaki A. Ö.’i gözaltına aldı.

Zanlının 15 yıldır ülkede çalışma izinli olarak bulunduğu öğrenildi.

İş yerinde yapılan sorgulamada zanlının iş ortağı ve saldırıya uğrayan çocuğun annesinden ifade alındı.

“Çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklanan zanlı, aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 3 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Çocuk olayı annesine 1 gün sonra anlattı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kevser Sarıca mahkemede verdiği ifadede, zanlının “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Kevser Sarıca, olayın geçtiğimiz günlerde Girne’de bir kuaför salonunda geliştiğini ve kuaför A. Ö.'nün 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile tutuklandığını söyledi.

Kız çocuğunun olayı annesine bir gün sonra korku içinde anlattığını ifade eden Sarıca, şikâyet üzerine zanlının gözaltına alındığını belirtti.

Polis memuru zanlının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, 15 yıldır KKTC’de çalışma izni ile kuaförlük yaptığını belirterek, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.