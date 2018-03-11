Girne’de kasti hasar ve tehdit suçundan bir kişi tutuklandı

Girne Karaoğlanoğlu caddesinde dün akşam bir kişi spor salonu işletmecisi Kemal Topçam’ı tehdit etti, Topçam’ın FD 018 plakalı aracına balta ile hasar verdi, ardından da kendi kullanımındaki MC 405 plakalı araçla Topçam’ın aracına 2 kez kasten vurdu.

Sözkonusu şahıs bu sabah tutuklanarak Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Meselenin tahkikat memuru Ömer Yavuz, zanlıyla ilgili bulguları anlattı.

Tahkikat sorumlusu, olayda kullanılan baltanın henüz bulunamadığını, kamera kayıtlarının inceleneceğini, görgü tanıklarının ifadelerinin alınacağını belirterek, tahkikatın selameti için 3 gün tutukluluk talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Nöbetçi Yargıcı Gökan Asafoğulları da zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verdi.