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Girne'de kaza, 2 araç hasar gördü

Girne Hirondel Çemberinde meydana gelen kazada 2 araç hasar gördü.

09/07/2017

Girne'de kaza, 2 araç hasar gördü
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Girne Ecevit caddesi üzerinde önceki gün saat 00.45 sularında meydana gelen kazada 2 araç hasar gördü. Kaza, Nargız Ruzaeva’nın yönetimindeki PD 736 plakalı araçla Hirondel çembere sağdan gelenlere öncelik hakkı vermeden giriş yaptığı sırada, o esnada çember içinde doğu istikametinde seyreden  Orhan Atasoy yönetimindeki TPA 323 plakalı aracın sol yan kısımına çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle yan yattı

Çarpmanın etkisiyle  TPA 323 plakalı araç sağ yan kısmı üzerine devrilip durabildi. Kazada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar oluştu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

YENİBAKIŞ - AHMET İKİDERELİ



TAGS: kaza, haber
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