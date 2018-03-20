Girne'de mağdur vatandaş yardım bekliyor

Zelia Akbıçak isimli mağdur vatandaş, Girne Arapköy’de oturdukları evi 2010 yılında alarak düzene koyduklarını söylerken geçtiğimiz yıl bir adamın arsanın kendisinin olduğunu iddia etmesi üzerine evleri için yıkılma kararı verildiğini söyledi. Eşinin engelli maaşının bin 800 TL olduğunu ve biri ortaokul 2si ilkokul yaşında 3 çocuğu ile birlikte zorlukla geçindiklerini aktaran Akbıçak, kredi borçlarına giden maaştan ellerine 600 TL kaldığını belirterek evinin yıkılmaması için yetkililerden yardım istedi

Haberal Kıbrıslı