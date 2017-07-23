Girne’de meydana gelen motor kazasında bir kişi yaralandı
23/07/2017
Girne Mete Adanır Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında Sebastian Nicusor KİSCZUK hafif yaralandı.
Polis Basın Subaylığı, bugün saat 18:00 sıralarında, Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde, Emine Özkurşun (K-46), yönetimindeki GN 800 plakalı araç ile Mr Pound isimli iş yerinin park yerinden anayola gereğinden fazla geri geri çıkış yapması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden Sebastian Nicusor KİSCZUK (E-31) yönetimindeki LY 261 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştığını açıkadı.
Kaza sonucu hafif yaralanan Sebastian Nicusor KİSCZUK kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedasini müteakip ortopedi servisinde müşahede altında alındı.
Polisin soruşturması devam ediyor.