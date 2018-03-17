Girne'de motor kazası! 2 Yaralı

Dün akşam, saat 22:20 sularında, Girne’de Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Ahmet EKİN(E-21) yönetimindeki PJ 336 plakalı Yamaha marka(125 cc) motosiklet sürücüsünün önünde ayni istikamete doğru seyreden sürücüsü ve plakası meçhul aracı dikkatsizce sağından dolaşmaya çalışması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek asfalt yola düştükten sonra sürüklenerek karşı istikametten gelmekte olan Çatalköy’de sakin Snajana TABAKOĞLU(K-46) yönetimindeki PU 064 plakalı Nıssan marka salon aracın sağ ön köşe ve sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan PJ 336 plakalı motosiklet sürücüsü Ahmet EKİN kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesinde görmüş olduğu ilkyardım tedavisine mütakip çene kırığı, iç kanama, göğüs travması şikayeti ile yoğun bakım servisine yatırılmış olup ayni motosiklette yolcu olarak bulunan Orhan İlbay SİHHAT(E-20) kaldırılmış olduğu Girne Akçiçek Hastanesi Acil servisinde görmüş olduğu ilkyardım tedavisine mütakip damar yırtılması şikayeti ile kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesinde kalp ve damar servisinde müşahade altına alındı

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.