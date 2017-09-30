Girne'de silahlı saldırı

Dün akşam, saat 24:00 sıralarında, Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Retro Bar isimli iş yerine meçhul şahıs veya şahıslar tarafından açılan ateş sonucu barda güvenlik görevlisi üç kişi yaralandı.

Olayda Mehmet Ali Çelik (E-32) ağır yaralanırken, Mesut Çelik (E-24) ve Muhammed Savgar (E-33) hafif yaralandı. Tüm yaralılar Lefkosa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, tedavileri hâlen devam etmektedir. Olayla ilgili olarak geniş güvenlik önlemleri alınmış olup soruşturma devam etmektedir.