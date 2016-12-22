Girne’de şok olay! Biri ağır 2 kişi yaralandı

Girne’de halatları kopan gemiyi tekrar bağlama çalışmaları sırasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

TAK muhabirinin Polis Basın Subaylığı’ndan aldığı bilgiye göre, Girne Limanı’nda demirli Viya Famağusta adlı gemiyi tutan halatların kopması üzerine sağlamlaştırma çalışmalarına yardıma giden Akgünler Turizm’in 2 çalışanı olay sırasında yaralandı. Hamit Görgün’ün elinin sıkıştığı olayda, Ünver Demirtaş’ın (41) ise dalga çarpmasıyla denize düşüp boğulduğu; yapılan müdahaleyle hayata döndürülüp hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımda tedavisi süren Demirtaş’ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.