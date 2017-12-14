Girne’de TKP Yeni Güçler’e tam destek

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) ile Birleşik Kıbrıs Partisi’nin oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı milletvekili adayları halkın arasına girerek, nabız yoklamaya devam ediyor. Bu çerçevede dün Girne bölgesi halkı ve esnafıyla bir araya gelen partililer yoğun ilgiyle karşılandı. Ziyarette bölge halkı ve esnafına parti manifestosu ve adayların tanıtıldığı broşürler dağıtılırken, özellikle esnafın yaşadığı sorunlar ele alındı.

Ziyaretlerde halk ve esnaf sorunlarını aktarırken, partinin sorunlar karşısında ki çözüm önerilerini olumlu bulduklarını, desteklerinin tam olduğunu söylediler. Esnaf, yılbaşı öncesi ödenen 13. maaşların çarşıya yansımadığından yakınırken, dövizin durdurulamaz yükselişi karşısında önlem alamayan hükümetin seçim yatırımı yaparak geçici önlemlerle bu işi geçiştirdiğini belirtti.

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, bölge halkı ve esnafının partilerine olan desteğini görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, doğru yolda yürüdüklerini bir kez daha gördüklerini ifade etti. Çakıcı, seçim yarışına girerken halkın yaşadığı sorunların bilincinde olduklarını, alınması gereken önlemleri de bu çerçevede şekillendirdiklerini belirtti.

Ülkenin kanayan yarası haline gelen faiz ve mazbata mağduriyetleriyle ilgili konuşan Çakıcı, yıllar önce Meclis’te kısmi olarak önlem alındığını ancak bu konunun üzerine gidilmesi için Faiz Yasası’nın geçirilmesinin şart olduğunu kaydetti. Parti manifestosunda da bu konunun yer aldığını belirten Çakıcı, “Yapılacak düzenleme ile kredi faizleri borçlanılan miktarın dövizde iki katını aşmayacak. Yapılacak Faiz yasasıyla, faize faiz uygulanmasıyla anaparanın 50-100 katı gibi astronomik rakamlara ulaşarak borçlu insanların hayatını karartan sisteme son verilecek” dedi.

Vergi reformundan elde edilecek gelirle halka, esnafa yüzde sıfır faizle kredi verebileceğine işaret eden Çakıcı “Esnafımızın, küçük işletmelerimizin elektrik veya girdi maliyetlerini düşürebilmek için devlet desteği vereceğiz. Ayrıca esnafa düşük faizli kredi verilerek, esnafın biraz olsun nefes almasını sağlayacağız” dedi.

Ziyarette kadın girişimcilere de seslenen Çakıcı, kadın ve erkek eşitliğinin temel bir insan hakkı olduğunu belirterek, kadınların toplumsal yaşama katılımını arttırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için hukuki tedbirlerin alınacağını belirtti. Kadınların ekonomik düzeyini yükseltmek için kadın girişimcilerin destekleneceğini ifade eden Çakıcı, kadın ve gençlere yeni kuracakları işte 50 Bin TL destek verileceğini kaydetti.