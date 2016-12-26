Girne'deki aşırı yağışlar arkasında olumsuzlukları getirmeye devam ediyor.

HK AJANS

Doğanköy Kavşağı olarak bilinen Bellapais ışıkları aşırı yağışlardan nasibini aldı. Bozulan trafik ışıkları nedeniyle bu sabah Girne'de trafik kaosu yaşandı. Trafikte saatlerce ilerlemek için bekleyen vatandaşlar isyan etti. En yoğun saatlerde polis olmamasından şikayetçi olan vatandaşlar soruna çare bulunması için yetkililere çağrı yaptı

Doğanköy kavşağındaki trafik ışıkları bozuldu her üç renk birden yandı. Durum böyle olunca trafik kaosu yaşandı.



